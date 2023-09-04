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ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР ОТМЕЧАЕТ СОХРАНЯЮЩИЙСЯ В БЕЛАРУСИ ВЫСОКИЙ РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ


13:21 04.09.2023

В Беларуси сохраняется высокий рост кредитования. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Кредитный портфель вырос на 1,2% м/м в июле после 1,4% м/м в июне и 0,8% м/м в мае. Весь рост задолженности сформирован за счет увеличения кредитования в национальной валюте на 3,0% м/м в июле после 2,7% м/м в июне. Более половины этого прироста было обеспечено выдачей кредитов коммерческим предприятиям. Остальная часть была относительно равномерно распределена между кредитами государственным предприятиям и физическим лицам», - говорится в сообщении.

Эксперты ЕАБР отмечают, что рост кредитования поддерживает снижение процентных ставок по кредитам.
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