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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИСТУПИЛ К ОСВОЕНИЮ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА


13:04 04.09.2023

Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - Государственное предприятие «Конус» Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства приступил к первому этапу ввода в эксплуатацию и освоения нового производства.

Как сообщает сайт СЭЗ, необходимость освоения нового производства, а именно введение в эксплуатацию опытного участка термодиффузионного цинкования стальных изделий, вызвано повышенным спросом и рядом преимуществ.

Новый способ цинкования позволит работать с различными мелкими изделиями, что расширит номенклатуру обрабатываемых изделий. Дополнительно к преимуществам относятся равномерность и возможность регулировки толщины покрытия, также снижение затрат и использование отходов для изготовления цинкнаполненной смеси. Стоит отметить, что новое производство позволит импортозаместить потребность народного хозяйства Беларуси в термодиффузионном цинковании.

ГП «Конус» неоднократно подтверждал статус эффективного предприятия и надежного партнера. В 2019 году предприятие стало победителем премии «Лидер года», в 2020 году - лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и обладателем статуса добросовестных партнеров БелТПП, а в 2021 году занял 12-е место в рэнкинге «ТОП-50 работодателей в Беларуси».
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