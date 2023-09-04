ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

12:48 04.09.2023 Комитет госконтроля и финансовая милиция Гомельской области в ходе проверки одной из региональных государственных подрядных организаций, находящейся в стадии «финансового оздоровления», выявили факты незаконного получения бюджетных средств. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, проверка показала, что предприятию был предоставлен целевой аванс в размере более 850 тыс. руб. для использования при строительстве объекта ЖКХ. При этом антикризисный управляющий завысил потребность в цементе на 4,1 тыс. тонн. Более того, впоследствии государственные средства были потрачены не на закупку цемента, а на решение накопившихся проблем субъекта хозяйствования (погашение просроченной задолженности за энергоресурсы, полученные кредиты и на другие нужды). В отношении антикризисного управляющего возбуждено 2 уголовных дела. Незаконно полученные средства возмещены в бюджет.