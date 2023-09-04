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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫЕЗДА В ЕС
12:31 04.09.2023
Очереди легковых авто фиксируются на въезд Литву и Польшу, грузовых — на всех направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Вчера, 3 сентября, в очереди на въезд в ЕС находились 620 легковых авто. Наибольшее скопление транспорта — 320 единиц — фиксировалось перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), контрольные службы которого с пятницы оформили всего 33% авто от нормы», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузовиков сохраняется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — более 350 авто. Сопредельная сторона с пятницы пропустила на свою территорию всего 17% большегрузов.
На протяжении выходных дней грузовики также ожидали въезда в Литву перед пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка). Их контрольные службы оформили в среднем 46% фур. Сотрудники латвийских погранпереходов Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) пропустили на свою территорию 42% большегрузов от нормы.
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