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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 10 ТЫС. ТОНН ГРЕЧИХИ И НАКОПАНО 49,5 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ
10:55 04.09.2023
В Беларуси на 4 сентября собрано более 97% убираемых культур: из них 98% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 93% рапса.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, всего намолочено зерна с учетом рапса более 7050 тыс. тонн, из них 6087 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 963 тыс. тонн рапса.
Хозяйства страны убирают крупяные культуры: гречихи намолочено более 10 тыс. т, проса намолочено 7,90 тыс. т.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено более 64 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 70% к скошенным площадям.
Хозяйства страны убирают картофель. Накопано 49,5 тыс. тонн при урожайности 370 ц/га.
Собрано зеленой массы кукурузы 2619 тыс. тонн.
В стране приступили к уборке сахарной свеклы. Накопано 78 тыс. т при урожайности 470ц/га.
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