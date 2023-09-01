В Беларуси на 4 сентября собрано более 97% убираемых культур: из них 98% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 93% рапса.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, всего намолочено зерна с учетом рапса более 7050 тыс. тонн, из них 6087 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 963 тыс. тонн рапса.

Хозяйства страны убирают крупяные культуры: гречихи намолочено более 10 тыс. т, проса намолочено 7,90 тыс. т.

Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено более 64 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 70% к скошенным площадям.

Хозяйства страны убирают картофель. Накопано 49,5 тыс. тонн при урожайности 370 ц/га.

Собрано зеленой массы кукурузы 2619 тыс. тонн.

В стране приступили к уборке сахарной свеклы. Накопано 78 тыс. т при урожайности 470ц/га.