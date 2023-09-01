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ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫЯВИЛИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
10:48 04.09.2023
Управлением оперативных мероприятий Брестской областной налоговой инспекции установлен гражданин, который без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя организовал бизнес по продаже автомобилей, ввезенных из стран Европейского союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, автомобили растамаживались с использованием граждан-льготников, имеющих право возмещения 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе транспортных средств на территорию Беларуси для личного пользования.
Конспирация по «растаможке» автомобилей на граждан, имеющих льготы, размещение объявлений в интернете под различными именами и контактными телефонами не стали препятствием для выяснения налоговым органом периода осуществления противоправной деятельности и незаконно полученного дохода в размере 87 тыс. рублей.
Административная ответственность за незарегистрированную предпринимательскую деятельность предусмотрена частью 2 статьи 13.3 КоАП.
Постановлением экономического суда Брестской области гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 740 рублей с конфискацией 10% полученного дохода.
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