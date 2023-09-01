На Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС доступна новая электронная услуга «Предоставление сведений о действительности документов, удостоверяющих личность» (код услуги 3.75.01).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», услуга позволяет государственным органам, организациям всех форм собственности и физическим лицам получить информацию о действительности документов, удостоверяющих личность гражданина Беларуси, включая биометрические документы (идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в республике лица без гражданства), из информационных ресурсов Министерства внутренних дел.

Услуга также доступна для получения в автоматическом режиме по технологии «система-система».

Поиск данных осуществляется по идентификационному номеру и виду документа, удостоверяющего личность, с указанием его серии и номера.