В планах РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» на 2023 год — в целом добыть 1 миллион 850 тысяч тонн нефти, а то и больше. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он напомнил, что 2022 год стал рекордным по добыче нефти в нашей стране — 1 миллион 812 тысяч тонн. По сравнению с 2021 годом почти на 75 тысяч тонн больше. Такого прироста не было 20 лет.

«В 2023 году предприятие намерено побить и этот рекорд. О том, что рубеж 1 миллион 850 тысяч тонн будет преодолен, во-первых, свидетельствуют результаты работы в первом полугодии: за январь-июнь уже добыто 911,2 тысячи тонн нефти — это соответствует плановому заданию. Во-вторых, увеличение объема добычи возможно за счет бурения новых скважин, проведения работы с действующим фондом скважин по ремонту и оптимизации его эксплуатации. В-третьих, как уже было отмечено, Белоруснефть постоянно совершенствует технологии по увеличению отдачи пластов, активно развивает свою сырьевую базу, занимается поиском и открытием новых месторождений», - сказал Владимир Сизов.

В Беларуси единственная нефтегазоносная область — Припятская впадина в Гомельской области, уточнил Владимир Сизов.

«Более 20 месторождений углеводородов сосредоточены в Светлогорском районе. Всего здесь пробурено 993 скважины. Планируется, что в 2023 году будет добыто более 401 тысячи тонн нефти. Несмотря на многолетнюю историю разведки и разработки Осташковичского месторождения, расположенного большей частью именно в Светлогорском районе, работы, проведенные в последние годы, позволяют рассчитывать на высокие перспективы открытия новых залежей», - отметил Владимир Сизов.

По его словам, в этом году в Светлогорском районе предстоит пробурить девять скважин с проходкой 15 тысяч метров горных пород.