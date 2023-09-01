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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ В БЕЛАРУСИ ВО II КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛИ BR2043,3 В МЕСЯЦ
09:19 04.09.2023
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси во II квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br2043,3 в месяц (в I квартале - Br1900).
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в городах и поселках городского типа – Br2149,7 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1696,3 в месяц.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1966,1 в месяц, из которых Br1402 (71,3%) приходится на потребительские расходы).
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,9%, на покупку непродовольственных товаров – 32,9%, на оплату услуг – 24,6%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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