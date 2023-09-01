Минэкономики Беларуси запустило новый веб-ресурс для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что теперь вся информация о 117 субъектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства размещена на интерактивной карте.

В тематических разделах можно ознакомиться с информацией о мерах поддержки, оказываемых инкубаторами и центрами поддержки.

Реализованы возможности поиска информации по тематике, по местоположению субъекта, размещены сведения о планируемых мероприятиях, нормативно-правовая база и другая полезная информация.

Ресурс разработан в партнерстве с ПРООН.