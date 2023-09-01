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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ИДЕТ» В РЕГИОНЫ
17:42 01.09.2023
Основная задача Недели предпринимательства – раскрыть потенциал регионов. Об этом заявила директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович в интервью телеканалу ОНТ.
По ее словам, в этом году стартует пилотный проект: Неделя предпринимательства «идет» в регионы. Основной пул мероприятий будет проходить в Могилевской области.
Отвечая на вопрос о кейсах, которые будут предложены участникам, Ольга Русинович рассказала, что в настоящее время формируется план мероприятий, собираются предложения от бизнес-союзов, ассоциаций и всех заинтересованных.
«Наиболее актуальными, безусловно, будут вопросы, касающиеся законопроекта о реформировании предпринимательской деятельности, изменения Налогового кодекса. Также крайне важна тема поддержка субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе – фермерских хозяйств», – подчеркнула Ольга Русинович.
Напомним, Белорусская неделя предпринимательства состоится 23-27 октября.
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