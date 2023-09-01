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ЭКОНОМИКА РБ


В ЗЕЛЕНУЮ ГАВАНЬ ПУСТИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ


17:14 01.09.2023

В Зеленую гавань пришел общественный транспорт. Первый городской маршрут связал жилой комплекс у гольф-полей со станцией метро Восток. Маршрутка ходит почти каждый час в будние и выходные дни.

Маршрутка № 1222 доезжает до Зеленой гавани всего за полчаса. После проспекта Независимости путь ведет по кольцевой, а последний отрезок проходит по относительно новой дороге. Транспорт проезжает через шлагбаум и высаживает пассажиров в центре комплекса – на бульваре Зеленой гавани. Пока работает в тестовом режиме.

Первый рейс отправляется в 7.30 с Зеленой гавани в 8.00 с Востока. Последняя маршрутка отъезжает в 19.45 от бульвара и в 20.15 от станции метро. В выходные дни расписание смещается где-то на час вперед. Стоимость проезда стандартная – 2 рубля.

Ранее в Зеленую гавань начало ездить Яндекс-такси и стала доступна доставка еды и продуктов. Кроме того, в Зеленой гавани можно оставлять каршеринговые автомобили.

«Для нас это во многом знаковое событие – ведь мы впервые пустили общественный транспорт в Зеленую гавань. Пока это только маршрутка, а когда возникнет потребность в регулярном автобусе – появится и он. По мере того, как все больше семей переезжают в свои новые дома и квартиры, мы создаем для них широкие возможности жить в окружении природы, но с городским комфортом. Сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры. И где-то даже забегаем вперед, предвосхищая бурное развитие жилого комплекса», – отметили в «А-100 Девелопмент».

Зеленая гавань расположена в 3,5 км от Минска в окружении гольф-полей и заказника «Стиклево». Комплекс площадью 220 га застраивается коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и квартирными домами разной этажности. Концепция разработана английскими, шведскими и белорусскими архитекторами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи проходят среди леса. Широкое развитие получит и инфраструктура: детские сады, школы, магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты.
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