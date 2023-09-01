В Беларуси анонсирован осенний благотворительный аукцион доменных имен, который начнется 4 сентября 2023 года (в 10:00) и продлится до 5 сентября (завершится в 10:00).

Средства, вырученные от продажи доменов, за вычетом стандартной стоимости регистрации доменов .BY и .БЕЛ, будут направлены на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Примечательно, что во время этого аукциона на продажу выставлен домен podarok.by - рекордсмен по ставкам прошлого аукциона.

На прошлом аукционе, проведенном 14-15 августа, сенсацией стала сумма ставок на домен "podarok.by", который "набрал" 39 864 белорусских рублей.

Как отмечают организаторы торгов, этот домен стал самым дорогим за всю историю благотворительных аукционов, которые были проведены beCloud в статусе технического администратора национальной доменной зоны с 1 января 2022 года.

Домену podarok.by уже более 22 лет, что делает его одним из самых старых доменов Байнета. При этом самый старый и, как оказалось, дорогой домен "podarok.by" вновь выставлен на продажу в сентябре. По правилам аукциона это может означать, что победитель не выплатил рекордную сумму победной ставки и лот перешел на следующий аукцион. Не исключено, что в сентябре его снова попробуют купить за значительную сумму выплат на благотворительные цели.

Что касается предстоящего аукциона, то на основе простого анализа с помощью сервиса официального регистратора доменных имен HostFly.by по подбору доменных имен на аукционе по разным параметрам, можно выделить несколько интересных лотов. Например, amatar.by, домен, который много лет служил площадкой обсуждения вопросов радиолюбителей Беларуси. Раньше на одноименном сайте публиковались различные схемы и ответы на вопросы радиолюбителей. Еще один домен - behappy.by, был «домом» для сайта с позитивным контентом - анекдотами и шутками.

Можно выделить короткие и запоминающиеся домены, osa.by, на котором размещался сайт программного продукта для бизнеса. Кроме этого, среди коротких доменов покупателей могут заинтересовать имена kik.by, kot.by или bab.by.

«Доменное имя не только определяет адрес сайта в интернете, но и формирует его имидж, репутацию и узнаваемость. По данным исследования компании Verisign, 77% потребителей делают выбор в пользу брендов с доменными именами, которые легко запомнить, произнести и написать. Кроме того, доменное имя может повлиять на ранжирование сайта в поисковых системах, таких как Google или Яндекс. По данным аналитиков SEMrush, доменное имя является одним из 200 факторов, которые учитываются при определении позиции сайта в выдаче. Таким образом, доменное имя может стать мощным инструментом для привлечения трафика, конверсии и продаж», - отметила директор по маркетингу HostFly.by Инна Саванович.

Однако, по ее словам, выбор подходящего доменного имени не всегда прост. Согласно статистике ICANN, на конец 2020 года в мире было зарегистрировано более 366 миллионов доменных имен, что означает высокую конкуренцию и ограниченность ресурса. Поэтому многие желающие столкнулись с тем, что их предпочтительные домены уже заняты другими лицами или организациями. В таких случаях одним из возможных решений является участие в аукционах доменных имен, на которых можно приобрести редкие, красивые или популярные домены по выгодной цене.