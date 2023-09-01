ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА WILDBERRIES В МИНСКЕ ВЫДЕЛЯТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

15:06 01.09.2023 Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич встретилась с генеральным директором, владельцем-распорядителем ООО «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяной Бакальчук. Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, в ходе встречи обсуждались вопросы выделения земельного участка под строительство логистического центра компании. «По итогам достигнуты определенные договоренности», - говорится в сообщении. На территории Беларуси действует 3 сортировочных центра Wildberries. Количество действующих пунктов выдачи заказов – более 600. На сегодня в стране зарегистрировано 3 822 300 пользователей. Wildberries заинтересована в дальнейшем развитии на территории Беларуси.