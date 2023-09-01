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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА WILDBERRIES В МИНСКЕ ВЫДЕЛЯТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
15:06 01.09.2023
Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич встретилась с генеральным директором, владельцем-распорядителем ООО «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяной Бакальчук.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, в ходе встречи обсуждались вопросы выделения земельного участка под строительство логистического центра компании.
«По итогам достигнуты определенные договоренности», - говорится в сообщении.
На территории Беларуси действует 3 сортировочных центра Wildberries. Количество действующих пунктов выдачи заказов – более 600.
На сегодня в стране зарегистрировано 3 822 300 пользователей. Wildberries заинтересована в дальнейшем развитии на территории Беларуси.
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