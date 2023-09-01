ЭКОНОМИКА РБ

ПЛЮЩЕНИЕ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ НАЧАЛОСЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

14:09 01.09.2023 В Гомельской области началось плющение зерна кукурузы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. Согласно информации, старт дан в ГП «Совхоз-комбинат «Заря, Наровлянского района. «Наиболее доступным методом сохранения зерна кукурузы является плющение. Положительная сторона технологии заготовки корма из зерна кукурузы методом плющения заключается в том, что сроки уборки урожая смещаются: кукурузу убирают в фазу восковой спелости зерна, когда его влажность достигает 35-40%. Иными словами, уборку начинают на 2 недели раньше, не дожидаясь полного созревания зерна. Заготовленное зерно методом плющения обладает высокой энергией и сравнительно низкой себестоимостью», - прокомментировал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.