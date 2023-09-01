|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЛЮЩЕНИЕ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ НАЧАЛОСЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
14:09 01.09.2023
В Гомельской области началось плющение зерна кукурузы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, старт дан в ГП «Совхоз-комбинат «Заря, Наровлянского района.
«Наиболее доступным методом сохранения зерна кукурузы является плющение. Положительная сторона технологии заготовки корма из зерна кукурузы методом плющения заключается в том, что сроки уборки урожая смещаются: кукурузу убирают в фазу восковой спелости зерна, когда его влажность достигает 35-40%. Иными словами, уборку начинают на 2 недели раньше, не дожидаясь полного созревания зерна. Заготовленное зерно методом плющения обладает высокой энергией и сравнительно низкой себестоимостью», - прокомментировал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2023
Курсы в банках
на 01.09.2023
Конвертация в банках
на 01.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте