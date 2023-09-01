BREMOR официально запустила массовое производство равиоли в Беларуси.

Их выпускают под маркой «Самое время» по итальянским рецептам с тремя разными начинками. Новинки уже поступили в магазины по всей стране.

Равиоли – одно из самых популярных блюд Италии. От белорусских пельменей их отличает тонкое тесто и необычная яркая начинка. К слову, она может быть не только мясной. Распространены также овощные, сырные варианты.

В Бресте освоили три вида равиоли с разными начинками. Все они повторяют популярные итальянские сочетания. Классика и любимый рецепт итальянцев – равиоли с рикоттой и шпинатом. В линейке также есть равиоли с птицей, сыром и грибами, изготовленные из чистого куриного филе и шампиньонов. А равиоли «Болоньезе» по аналогии со спагетти дополнены томатно-мясной начинкой из свинины и говядины и ароматными итальянскими травами.

В магазинах равиоли «Самое время» представлены яркими упаковками весом по 360 г. Их можно найти рядом с замороженными пельменями, варениками и блинчиками.