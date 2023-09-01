|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ МАССОВО ВЫПУСКАТЬ РАВИОЛИ
13:58 01.09.2023
BREMOR официально запустила массовое производство равиоли в Беларуси.
Их выпускают под маркой «Самое время» по итальянским рецептам с тремя разными начинками. Новинки уже поступили в магазины по всей стране.
Равиоли – одно из самых популярных блюд Италии. От белорусских пельменей их отличает тонкое тесто и необычная яркая начинка. К слову, она может быть не только мясной. Распространены также овощные, сырные варианты.
В Бресте освоили три вида равиоли с разными начинками. Все они повторяют популярные итальянские сочетания. Классика и любимый рецепт итальянцев – равиоли с рикоттой и шпинатом. В линейке также есть равиоли с птицей, сыром и грибами, изготовленные из чистого куриного филе и шампиньонов. А равиоли «Болоньезе» по аналогии со спагетти дополнены томатно-мясной начинкой из свинины и говядины и ароматными итальянскими травами.
В магазинах равиоли «Самое время» представлены яркими упаковками весом по 360 г. Их можно найти рядом с замороженными пельменями, варениками и блинчиками.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2023
Курсы в банках
на 01.09.2023
Конвертация в банках
на 01.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте