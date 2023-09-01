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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ЦЕНТР БИРЖЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
13:42 01.09.2023
В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) открылся первый в стране Центр биржевого образования. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Помимо подготовки специалистов в области биржевой торговли, учебное заведение будет заниматься организацией курсов повышения квалификации для руководящих работников и специалистов, а также проводить семинары и вебинары по биржевой тематике. Первая группа слушателей по программе «Биржевая торговля в Республике Беларусь» начнет обучение 23 октября.
Возможность осуществлять деятельность в сфере образования предусмотрена новой редакцией Устава биржи.
Кроме того, БУТБ получила соответствующую лицензию Министерства образования и успешно прошла государственную аккредитацию.
При этом БУТБ – первая в Беларуси организация, имеющая право проводить курсы повышения квалификации в дистанционной форме по направлению «Бизнес и управление».
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