В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) открылся первый в стране Центр биржевого образования. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Помимо подготовки специалистов в области биржевой торговли, учебное заведение будет заниматься организацией курсов повышения квалификации для руководящих работников и специалистов, а также проводить семинары и вебинары по биржевой тематике. Первая группа слушателей по программе «Биржевая торговля в Республике Беларусь» начнет обучение 23 октября.

Возможность осуществлять деятельность в сфере образования предусмотрена новой редакцией Устава биржи.

Кроме того, БУТБ получила соответствующую лицензию Министерства образования и успешно прошла государственную аккредитацию.

При этом БУТБ – первая в Беларуси организация, имеющая право проводить курсы повышения квалификации в дистанционной форме по направлению «Бизнес и управление».