На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 31 августа прошла встреча с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяной Бакальчук.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в ходе переговоров обсуждены вопросы развития инфраструктуры маркетплейса в Беларуси, открытия логистических центров, урегулирования вопросов «двойного налогообложения», маркировки и прослеживаемости.

Затронуты также некоторые аспекты гармонизации законодательства об электронной торговле в рамках ЕАЭС, а также вопросы ценового регулирования на товары, реализуемые белорусскими организациями на экспорт и ряд других тем.

«Мы заинтересованы в развитии электронной торговли в том числе и площадки Wildberries в Беларуси. Вместе с тем главными факторами успешной работы маркетплейса является соблюдение национального законодательства и налаживание действенной обратной связи с покупателями по волнующим их вопросам», – отметил глава МАРТ Алексей Богданов.