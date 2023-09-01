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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ ОБСУДИЛИ РАБОТУ WILDBERRIES В БЕЛАРУСИ
13:23 01.09.2023
На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 31 августа прошла встреча с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяной Бакальчук.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в ходе переговоров обсуждены вопросы развития инфраструктуры маркетплейса в Беларуси, открытия логистических центров, урегулирования вопросов «двойного налогообложения», маркировки и прослеживаемости.
Затронуты также некоторые аспекты гармонизации законодательства об электронной торговле в рамках ЕАЭС, а также вопросы ценового регулирования на товары, реализуемые белорусскими организациями на экспорт и ряд других тем.
«Мы заинтересованы в развитии электронной торговли в том числе и площадки Wildberries в Беларуси. Вместе с тем главными факторами успешной работы маркетплейса является соблюдение национального законодательства и налаживание действенной обратной связи с покупателями по волнующим их вопросам», – отметил глава МАРТ Алексей Богданов.
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