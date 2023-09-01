Коллективная экспозиция концерна «Белнефтехим» представлена на Международной выставке TatOilExpo, которая начала свою работу 31 августа 2023 г. в Казани (Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на стенде белорусские предприятия представили шины, автомобильное топливо, масла, волокна, парафины, краски, азотные удобрения и многую другую продукцию собственного производства.

Работа экспозиции продлится до 2 сентября 2023 г.