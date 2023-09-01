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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОЗИЦИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
12:42 01.09.2023
Коллективная экспозиция концерна «Белнефтехим» представлена на Международной выставке TatOilExpo, которая начала свою работу 31 августа 2023 г. в Казани (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на стенде белорусские предприятия представили шины, автомобильное топливо, масла, волокна, парафины, краски, азотные удобрения и многую другую продукцию собственного производства.
Работа экспозиции продлится до 2 сентября 2023 г.
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