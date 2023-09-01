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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ BELARUS RETAIL REAL ESTATE FORUM-2023
12:36 01.09.2023
Belarus Retail Real Estate Forum-2023 пройдет 21сентября в Минске (коференц-зал бизнес-центра «Толбухина, 3а»).
«Форум станет ключевым событием Belarus Retail Real Estate Awards-2023, на котором представители белорусского ритейла, коммерческой недвижимости и маркетинга подведут итоги развития отрасли за последние два года, обсудят актуальные тренды и эффективные инструменты управления бизнесом, обменяются опытом и найдут эффективные решения для развития», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте RetailAwards.
Среди участников мероприятия представители управляющих компаний, инвесторов, технологических компаний, маркетологи, консультанты, девелоперы, ритейлеры, специалисты в сферах торговой и офисной недвижимости, владельцы бизнес-центров и все, кто работает в сфере торговли.
Победители и лауреаты Премии будут объявлены 22 сентября на торжественной церемонии, которая пройдет в формате гала-ужина в ивент-пространстве Willing (Минск, ул. Ленина 50).
Заявку на участие в форуме и церемонии награждения можно оставить на сайте Премии Belarus Retail Real Estate Awards-2023.
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