Более 540 грузовых и 290 легковых авто стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Очереди грузовиков сохраняются на въезд в Литву и Латвию. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). С понедельника его контрольные службы оформляли всего четверть большегрузов от нормы. Через латвийские пункты пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) в ЕС проследовало 50% фур», - говорится в сообщении.

Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники с начала недели пропускали на свою территорию 33% транспорта от нормы. Легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска.