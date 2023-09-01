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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ XVII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЭНЕРГОМАРАФОН»
11:10 01.09.2023
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет о проведении в 2023/2024 учебном году XVII республиканского конкурса «Энергомарафон».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, конкурс нацелен на формирование у детей активной социальной позиции к рациональному и эффективному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде, а также выявлению и распространению передового опыта учреждений образования по организации энергосбережения.
Основные задачи республиканского конкурса «Энергомарафон»: пропаганда методов и разработка практических мер по экономии энергоресурсов, в том числе в быту; стимулирование творческой и исследовательской деятельности обучающихся и педагогических работников в области энергосбережения, энергоэффективности и экологии; повышение общественной информированности и активное продвижение Целей устойчивого развития.
До конца года в учреждениях образования областей и Минска пройдут отборочные региональные этапы конкурса с подведением итогов в январе-феврале 2024 года.
Заключительный этап XVII республиканского конкурса «Энергомарафон» состоится в марте 2024 года в Гомельской области.
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