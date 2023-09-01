Необходимо оперативно устранять барьеры для допуска продукции резидентов СЭЗ на рынки стран ЕАЭС. Об этом 31 августа 2023 года заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе проездки на территорию СЭЗ «Брест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, она посетила предприятия-резиденты ООО «Арлайт и К» и ООО «Аккумуляторный Альянс», ознакомилась с их производственной деятельностью и обсудила актуальные вопросы.

Ключевой темой встречи стал вопрос наличия барьеров для реализации отечественной продукции, связанных со сложностями в поставках продукции на рынок России и невозможностью участия отдельных предприятий в процедурах государственных закупок.

Алеся Абраменко отметила, что в условиях жесткой конкуренции и активного поиска новых рыночных ниш необходимо оперативно устранять барьеры для допуска продукции резидентов СЭЗ на рынки ЕАЭС и создавать все условия для ведения эффективной деятельности внутри страны.

«Только оказывая должную поддержку национальным производителям, можно претендовать на высокие показатели эффективности и темпы реализации инвестпроектов», – подчеркнула Алеся Абраменко.

Рабочий день заместителя главы экономического ведомства продолжился посещением инвестиционной площадки, где реализуется новый проект ООО «Арлайт ПРО» по строительству предприятия по выпуску экструдированного алюминиевого профиля.

«Реализация проекта позволит инвестировать в экономику Брестского региона порядка $7 млн и создать более 100 новых рабочих мест. Больше половины продукции планируется реализовывать на экспорт. Появление таких производств увеличит экспортный потенциал СЭЗ и области», – отметила замминистра.