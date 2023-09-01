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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 8,3%
09:59 01.09.2023
По оперативным данным, на 31 августа 2023 года на налоговом учете в Брестской области состояло 17,0 тысяч организаций негосударственного сектора экономики, доля платежей от которых в общих налоговых поступлениях области составила 41,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками с начала текущего года уплачено в бюджет 710,5 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 54,6 млн рублей, или на 8,3%.
Поступления в расчете на одну организацию негосударственного сектора экономики составили 41,7 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлениях организаций негосударственного сектора экономики занимает подоходный налог с физических лиц (34,7%), налог на добавленную стоимость (23,5%), и налог на прибыль (20,1%).
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