По оперативным данным, на 31 августа 2023 года на налоговом учете в Брестской области состояло 17,0 тысяч организаций негосударственного сектора экономики, доля платежей от которых в общих налоговых поступлениях области составила 41,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками с начала текущего года уплачено в бюджет 710,5 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 54,6 млн рублей, или на 8,3%.

Поступления в расчете на одну организацию негосударственного сектора экономики составили 41,7 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в поступлениях организаций негосударственного сектора экономики занимает подоходный налог с физических лиц (34,7%), налог на добавленную стоимость (23,5%), и налог на прибыль (20,1%).