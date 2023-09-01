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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 7 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
09:43 01.09.2023
В Беларуси на 1 сентября собрано 96% убираемых культур: из них 97,5% зерновых колосовых и зернобобовых культур и 92% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, всего намолочено 7020 тыс. тонн зерна: из них 6064 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и 951 тыс. тонн рапса.
Хозяйства страны убирают крупяные культуры: гречихи намолочено 7,2 тыс. т, проса намолочено 6,3 тыс. т.
Сев озимого рапса на зерно в Беларуси завершен.
Все регионы страны закончили теребление льна.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено 59 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 66% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 17% к убранной площади.
Хозяйства страны убирают картофель. Накопано более 34 тыс. т при урожайности 382 ц/га.
Собрано зеленой массы кукурузы 1749 тыс. тонн.
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