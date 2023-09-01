В Витебской области газифицировали еще один агрогородок. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, пуск природного газа состоялся 31 августа в агрогородке Париж Поставского района.

Подводящий газопровод к агрогородку Париж, протяженностью более 16 км, построен в рамках программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». На природный газ уже переведены первые многоквартирные жилые дома, в перспективе это будет частный сектор и социальные объекты.

На сегодня в Беларуси газифицированы все районные центры, города и более 3,6 тыс. сельских населенных пунктов, в том числе 400 – в Витебской области. Из 254 агрогородков в регионе на голубое топливо переведены 136.