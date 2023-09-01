СЭЗ «Брест» нужны новые прорывные проекты. Об этом заявила заместитель министр экономики Алеся Абраменко 31 августа 2023 года в ходе встречи с администрацией СЭЗ «Брест».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, участники обсудили итоги работы в I полугодии 2023 г., рассмотрели актуальные вопросы развития СЭЗ и деятельности предприятий-резидентов.

По словам Алеси Абраменко, Минэкономики совместно с администрацией СЭЗ «Брест» выработана эффективная программа инфраструктурного развития зоны.

«За счет средств республиканского бюджета активно создаются крупные объекты. В текущем году осуществлен ввод в эксплуатацию подстанции «Северо-Западная» на общую сумму порядка 13,7 млн руб. В ближайшие годы будет осуществлена реконструкция еще одной подстанции «Аэропорт» для обеспечения своевременной реализации новых проектов.

Администрация СЭЗ «Брест» за счет собственных возможностей также осуществляет строительство вспомогательных объектов инфраструктуры, привлекая средства фондов развития СЭЗ.

Наличие готовых площадок должно стать центром притяжения для создания новых эффективных производств. Руководству СЭЗ необходимо активно раскрывать инвестиционный потенциал зоны», – подчеркнула Алеся Абраменко.

Она поставила руководству СЭЗ «Брест» ключевую задачу по наращиванию инвестиционной активности в СЭЗ, эффективной реализации новых проектов и сохранению положительной динамики основных параметров развития зоны.

«СЭЗ «Брест» нужны новые прорывные проекты, способные дать существенный толчок социально-экономическому развитию Брестского региона. Уверена, что совместная работа администрации СЭЗ и Брестского облисполкома позволит реализовать весь инвестиционный потенциал СЭЗ «Брест», обеспечить привлечение новых якорных инвесторов и в перспективе сформировать отдельные производственные кластеры», – резюмировала Алеся Абраменко.