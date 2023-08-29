Бюджет Беларуси в 2023 году, по последним данным, исполняется с профицитом. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

"Исполнение бюджета в текущем году идет стабильно. Был запланирован дефицит с учетом более консервативных оценок в начале года. Но пока все бюджеты у нас с профицитом", - сказал министр.

По его словам, доходы республиканского бюджета опережают расходы на порядка 2 млрд рублей, а на региональном уровне - на 1,5-1,6 млрд рублей.

"Так что пока мы в плюсе. Все задачи с точки зрения обеспечения финансирования выполняются", - добавил он.