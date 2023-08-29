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ЭКОНОМИКА РБ
БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ С ПРОФИЦИТОМ - МИНФИН
15:33 29.08.2023
Бюджет Беларуси в 2023 году, по последним данным, исполняется с профицитом. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
"Исполнение бюджета в текущем году идет стабильно. Был запланирован дефицит с учетом более консервативных оценок в начале года. Но пока все бюджеты у нас с профицитом", - сказал министр.
По его словам, доходы республиканского бюджета опережают расходы на порядка 2 млрд рублей, а на региональном уровне - на 1,5-1,6 млрд рублей.
"Так что пока мы в плюсе. Все задачи с точки зрения обеспечения финансирования выполняются", - добавил он.
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