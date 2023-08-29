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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРЯЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ ГОССРЕДСТВ В БОЛЬНИЦАХ


15:26 29.08.2023

Комитет государственного контроля Гомельской области в отдельных учреждениях здравоохранения установил факты включения в планы государственных закупок товаров, потребность в которых завышена, а то и вовсе отсутствует.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, одной из районных больниц планировалась закупка одноразовой медицинской одежды (шапочек, халатов, бахил, комбинезонов) на сумму более 113 тыс. рублей. При этом остатков аналогичных изделий на складе хватало на годы вперед. Аналогичные факты выявлены еще в 4 учреждениях здравоохранения.

Из-за ошибки специалиста одной из гомельских больниц к закупке было заявлено термометров инфракрасных цифровых бесконтактных в 10 раз больше потребности (300 шт. при потребности в 30 шт.).

После вмешательства Комитета из планов госзакупок учреждений здравоохранения исключена одноразовая медицинская одежда, излишние термометры на общую сумму 378 тыс. рублей.

Всего с начала текущего года по предложениям Комитета государственными организациями отменено не первоочередных закупок более чем на 5 млн рублей, снижена стоимость предметов закупок на 4 млн рублей.
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