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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО "ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ECOLOGY EXPO-2023
14:53 29.08.2023
Новую коллекцию "Премьер" представило ОАО "Витебские ковры" на выставке ECOLOGY EXPO-2023.
Как сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпром", коллекция на 90% состоит из натуральных материалов и уже пользуется спросом у потребителей.
ОАО "Витебские ковры" снижают вредное воздействие на окружающую среду. Например, для изготовления ватина холстопрошивного предприятие использует отходы, образующиеся при производстве ковровых изделий.
Ватин холстопрошивной – нетканый материал превосходного качества, изготавливаемый из переработанных и натуральных волокон.
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