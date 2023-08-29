Новую коллекцию "Премьер" представило ОАО "Витебские ковры" на выставке ECOLOGY EXPO-2023.

Как сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпром", коллекция на 90% состоит из натуральных материалов и уже пользуется спросом у потребителей.

ОАО "Витебские ковры" снижают вредное воздействие на окружающую среду. Например, для изготовления ватина холстопрошивного предприятие использует отходы, образующиеся при производстве ковровых изделий.

Ватин холстопрошивной – нетканый материал превосходного качества, изготавливаемый из переработанных и натуральных волокон.