ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШИЛА УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

14:38 29.08.2023 Минская область завершила уборку зерновых и зернобобовых культур, кроме кукурузы, гречихи и проса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. Согласно информации в регионе намолочено 1 млн 427 тыс. тонн зерновых культур, с рапсом — 1 млн 687 тыс. тонн. Всего к уборке подлежало 425 тыс. га. площадей. По валовому сбору в лидерах — Слуцкий и Несвижский районы. Там намолот превысил 100 тыс. тонн. По урожайности в лидерах также Несвижский район — 74 ц/га.