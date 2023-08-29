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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШИЛА УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
14:38 29.08.2023
Минская область завершила уборку зерновых и зернобобовых культур, кроме кукурузы, гречихи и проса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации в регионе намолочено 1 млн 427 тыс. тонн зерновых культур, с рапсом — 1 млн 687 тыс. тонн.
Всего к уборке подлежало 425 тыс. га. площадей.
По валовому сбору в лидерах — Слуцкий и Несвижский районы. Там намолот превысил 100 тыс. тонн. По урожайности в лидерах также Несвижский район — 74 ц/га.
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