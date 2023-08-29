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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС НА 3,3%
13:59 29.08.2023
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 4143,9 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,5 рубля против 17,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2023 г. составил 3 747,7 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 2 401,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января-июля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 230,3 млн рублей, или 109,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
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