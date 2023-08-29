В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 4143,9 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,5 рубля против 17,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2023 г. составил 3 747,7 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 2 401,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января-июля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 230,3 млн рублей, или 109,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.