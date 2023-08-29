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ЭКОНОМИКА РБ
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВУЗОВ С ПРОМОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОХОДИТ В НТП БНТУ «ПОЛИТЕХНИК»
13:43 29.08.2023
В Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» проходит кооперационный круглый стол по вопросам взаимодействия вузов с промышленными организациями в области образования и науки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТЮ на повестке дня обсуждение вопросов научно-технического сотрудничества учреждений образования с предприятиями, подготовки высококвалифицированных кадров для организаций Минпрома, развития образовательной траектории учащихся Национального детского технопарка в рамках взаимодействия с промышленными организациями и организации целевой подготовки кадров.
Участники мероприятия ознакомились с выставкой научно-технических достижений университетов (БНТУ, БГУ, БГУИР, БГТУ), где представлены импортозамещающие разработки, ориентированные на интересы промышленных предприятий страны.
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