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ЭКОНОМИКА РБ


КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВУЗОВ С ПРОМОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОХОДИТ В НТП БНТУ «ПОЛИТЕХНИК»


13:43 29.08.2023

В Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» проходит кооперационный круглый стол по вопросам взаимодействия вузов с промышленными организациями в области образования и науки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТЮ на повестке дня обсуждение вопросов научно-технического сотрудничества учреждений образования с предприятиями, подготовки высококвалифицированных кадров для организаций Минпрома, развития образовательной траектории учащихся Национального детского технопарка в рамках взаимодействия с промышленными организациями и организации целевой подготовки кадров.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой научно-технических достижений университетов (БНТУ, БГУ, БГУИР, БГТУ), где представлены импортозамещающие разработки, ориентированные на интересы промышленных предприятий страны.
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