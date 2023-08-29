ЭКОНОМИКА РБ

НА МТЗ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ ТРАКТОРОЫ С ДВИГАТЕЛЕМ DOOSAN

13:37 29.08.2023 Сборка опытных тракторов с двигателем DOOSAN началась на Минском тракторном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ». «Двигатели DOOSAN мощностью от 35 до 55 л.с. предназначены для всей линейки малогабаритных тракторов BELARUS производства Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов (МТЗ-ХОЛДИНГ)», - говорится в сообщении. После завершения испытаний и прохождения сертификации будет приниматься решение о серийном выпуске.