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ЭКОНОМИКА РБ
НА МТЗ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ ТРАКТОРОЫ С ДВИГАТЕЛЕМ DOOSAN
13:37 29.08.2023
Сборка опытных тракторов с двигателем DOOSAN началась на Минском тракторном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
«Двигатели DOOSAN мощностью от 35 до 55 л.с. предназначены для всей линейки малогабаритных тракторов BELARUS производства Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов (МТЗ-ХОЛДИНГ)», - говорится в сообщении.
После завершения испытаний и прохождения сертификации будет приниматься решение о серийном выпуске.
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