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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ПЕРЕЧИСЛИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:54 29.08.2023
Минфин сообщил об очередной выплате 28 августа 2023 г. процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2030 в размере 18,6 млн в эквиваленте в белорусских рублях.
«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств», - говорится в сообщении.
Напомним, 24 августа 2023 г. Минфин выплатил процентный доход по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026, Belarus-2031 в размере $38,6 млн в эквиваленте в белорусских рублях.
Как известно, международные рейтинговые агентства считают такое обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.
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