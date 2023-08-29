ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС НА 6%

12:43 29.08.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июль 2023 г. в текущих ценах составил 12 395,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 6% больше к уровню января-июля 2022 г.