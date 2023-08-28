МТС запустил новые тарифные планы «#ВсеСупер 8», «#ВсеСупер 25», «#ВсеСупер 40» и «#Безлимитище».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, все они дают возможность воспользоваться безлимитом интернета по объему и звонков внутри сети. Новым абонентам предоставляется скидка на абонплату и дополнительные бонусы.

Линейка «#ВсеСупер» включает в себя тарифы «#ВсеСупер 8», «#ВсеСупер 25» и «#ВсеСупер 40». Цифра в названии говорит о размере пакета мобильного интернета, который предоставляется на неограниченной скорости — 8, 25 и 40 гигабайт соответственно. После израсходования пакета, доступ к интернету без ограничения по объему сохраняется на скорости до 256 кбит/сек.

Дополнительно абонентам тарифов «#ВсеСупер 8» и «#ВсеСупер 25» доступен безлимит минут звонков внутри сети МТС, а на «#ВсеСупер 40» — безлимит звонков во все сети страны. В абонентскую плату «#ВсеСупер 8» включены 100 минут звонков во все сети, а «#ВсеСупер 25» — 400 минут.

Тариф «#Безлимитище» позволяет выходить в Сеть с мобильных устройств на максимально комфортных условиях. Он предлагает безлимит интернета без ограничений по объему и скорости. В рамках абонентской платы также доступно 700 минут звонков во все сети страны ежемесячно. При желании можно подключить и полный безлимит звонков во все сети за 11,25 рубля в месяц.

Новые абоненты могут подключиться на любой тарифный план и воспользоваться возможностями специальной акции «Супер бонусы 2023». По ее условиям всем новичкам в течение первых 90 дней предоставляется еще большая скидка и дополнительные услуги.

Акцией «Супер бонусы 2023» можно воспользоваться при подключении не позднее 15 ноября 2023 года.

Подробнее ознакомиться с ценами на новые тарифы можно здесь.