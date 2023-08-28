В январе-июле 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 11 072 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,4% к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 117,6%, в обрабатывающей промышленности – 101%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 166% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,6%.

Индекс промышленного производства за июль 2023 г. к июлю 2022 г. составил 127,2%.