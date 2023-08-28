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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВСЕХ МАРШРУТАХ
11:21 29.08.2023
Очереди большегрузов фиксируются на всех маршрутах: въезда в ЕС ожидают более 730 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси
«Грузовой транспорт въезжал в ЕС с задержками через все сопредельные пункты пропуска. Латвийские контрольные службы за сутки оформили 52% фур от нормы, литовские — 42%. Сотрудники польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) пропустили на свою территорию 55% большегрузов. Наименьшее количество грузовиков проследовало в ЕС через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — всего 27%», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 самым загруженным направлением для легковых авто остается польский пункт пропуска Тересполь (Брест) — въезда в ЕС ожидают более 300 автомобилей. Его сотрудники пропустили на свою территорию около 32% авто от нормы. Очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска и латвийским — Силене (Урбаны).
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