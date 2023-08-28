ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВСЕХ МАРШРУТАХ


11:21 29.08.2023

Очереди большегрузов фиксируются на всех маршрутах: въезда в ЕС ожидают более 730 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси

«Грузовой транспорт въезжал в ЕС с задержками через все сопредельные пункты пропуска. Латвийские контрольные службы за сутки оформили 52% фур от нормы, литовские — 42%. Сотрудники польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) пропустили на свою территорию 55% большегрузов. Наименьшее количество грузовиков проследовало в ЕС через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — всего 27%», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 самым загруженным направлением для легковых авто остается польский пункт пропуска Тересполь (Брест) — въезда в ЕС ожидают более 300 автомобилей. Его сотрудники пропустили на свою территорию около 32% авто от нормы. Очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска и латвийским — Силене (Урбаны).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2023
валюта курс
EUR 3.4514
USD 3.1937
RUB 3.3391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4630 +0.0149
USD 3.1937 +0.022
RUB 3.3391 -0.0108
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4370
USD 3.1870 3.1930
RUB 3.0000 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 102.0000 112.5700
USD/RUB 94.7500 104.4400
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте