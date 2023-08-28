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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ВВП В 2024 ГОДУ НА УРОВНЕ 3,8%
11:13 29.08.2023
Власти Беларуси прогнозируют рост ВВП в 2024 году на уровне 3,8%. Такую цифру сегодня назвал премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета министров, на котором рассматривались проекты прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2024 год.
«Ключевые параметры работы правительства и Национального банка не претерпели изменений. Целевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены. Темп роста ВВП должен составить 103,8%. Это выше темпов развития мировой экономики», - сказал Роман Головченко.
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