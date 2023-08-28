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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11,6%


10:59 29.08.2023

В январе-июле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2515,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2022 г. в сопоставимых ценах на 11,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 437,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 12,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 171,4 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем в январе-июле 2022 г., молока – 908,8 тыс. тонн (на 8,2% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 81,8% производства яиц.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 700,5 тыс. голов крупного рогатого скота, или 102,8% к уровню 1 августа 2022 г., в том числе коров – 220 тыс. голов (100,6%). Численность свиней составила 608,3 тыс. голов, что на 6,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 28,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2022 г. – 19,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 435,7 тыс. тонн, что на 33,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 49,8 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 784,9 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 515 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 12,1 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 10 центнеров.
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