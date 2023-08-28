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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 1300 ТОНН ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТПРАВИЛИ ИЗ ОРШИ В КИТАЙ


10:50 29.08.2023

Со станции «Орша-Восточная» 28 августа 2023 года в Китай отправился полноразмерный 62-контейнерный поезд, который преодолеет более 8,5 тыс. км за 17 дней. Об этом пишут «Витебские вести».

Согласно информации, в КНР отправилось более 1300 тонн торфяной продукции УП «Витебскоблгаз».

Впервые такой масштабный проект реализован РУП «Белтаможсервис» совместно с УП «Витебскоблгаз».

«Для нашего предприятия это первая крупная партия, которую мы отправляем в Китайскую Народную Республику, – отметил генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Александр Бранцевич. – Были пробные шаги, заказчика устраивает качество предлагаемой продукции, поэтому планы на будущее большие. Уже подписано несколько контрактов с компаниями Поднебесной и это положит начало большой плодотворной работы. Если говорить в целом, то основной ориентир – Российская Федерация, куда отправляем более половины общего объема экспорта торфопродукции. Ежегодно заготавливаем более 60 тыс. тонн торфа, из которого производим профессиональные грунты для сельского хозяйства, декоративного растениеводства, плодоовощеводства и др.».

В свою очередь директор Витебского филиала «Белтаможсервис» Валерий Самоваров подчеркнул, что предприятие имеет большой опыт в формировании контейнерных поездов.

«С начала года мы сформировали и отправили 35 контейнерных поездов и с продукцией наших белорусских предприятий-экспортеров в Китайскую Народную Республику, – информировал он. – Сегодняшний масштабный проект впервые реализуем с УП «Витебскоблгаз» в тесном взаимодействии с Минским отделением БЖД, станцией «Орша-Восточная», транспортно-экспедиционным унитарным предприятием «Белинтертранс». В перспективе РУП «Белтаможсервис» планирует расширение товарной номенклатуры экспортной белорусской продукции и увеличение частоты отправок поездов».

Контейнерный поезд с торфопродукцией проследует по территории Беларуси, Российской Федерации и Казахстана, через погранпереход "Альтынколь-Хоргос". Конечной точкой на маршрутной карте станет станция Циндао, где железнодорожный состав примут китайские партнеры.
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