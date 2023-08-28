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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ОЗИМОГО РАПСА НА ЗЕРНО
10:36 29.08.2023
На 29 августа в Беларуси собрано на 95,5% убираемых культур: из них 97% зерновых колосовых и зернобобовых культур и на 90% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, всего намолочено 6955 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 6015 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тыс. тонн рапса.
Хозяйства страны приступили к уборке крупяных культур: гречихи намолочено около 4 тыс. т; проса - более 4 тыс. т.
Все регионы страны закончили теребление льна.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено около 52 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 63% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 15% к убранной площади.
Хозяйства страны убирают картофель, урожайность которого составляет около 369 ц/га.
Собрано 1081 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
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