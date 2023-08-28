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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕГПРОМ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ИЗГОТОВИЛ 1,15 МЛН ШКОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
09:43 29.08.2023
Предприятия концерна «Беллегпром» к новому учебному году изготовили 1,15 млн школьных изделий.
Как сообщает Telegram-канал концерна, темп роста составил порядка 120%.
К 22 августа предприятия завершили изготовление школьной одежды в плановом заказе.
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