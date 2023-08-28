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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СНЯТИИ НАЛИЧНЫХ В ОТДЕЛЕНИЯХ БЕЛПОЧТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ


18:00 28.08.2023

Комитет государственного контроля Витебской области отмечает проблемы при снятии наличных денежных средств в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» в сельской местности ввиду ограничения режима их работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, продолжительность рабочего дня может составлять 4 часа, а выдача наличных, как правило, осуществляется на следующий день после поступления заявки.

Отмечаются факты отказов в снятии денежных средств с платежной карты по причинам отсутствия наличных или сбоя связи между платежным кассовым терминалом и банком ввиду некачественного обслуживания сотовыми операторами. Нарекания со стороны населения также вызывают поломки банкоматов, которые оперативно не ремонтируются.

Отсутствует содействие и заинтересованность со стороны торговых объектов в сельской местности в оказании услуги cash-in. При наличии установленного оборудования, позволяющего выдавать наличные денежные средства, сотрудники торговли уклоняются от предоставления данной услуги ввиду дополнительных расходов в виде комиссии банкам за снятие наличных денежных средств, а также нежелания «связываться» с выдачей наличных.

В настоящее время Комитет государственного контроля продолжает изучать проблемы при снятии наличных и использовании банковских пластиковых карт. В связи с этим 7 сентября 2023 г. с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по номеру телефона 8 (0212) 37-61-64 будет проводиться «горячая линия» с жителями области, где они могут высказать мнение о проблемных вопросах по обозначенной теме.
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