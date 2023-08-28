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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО НАСОСОВ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАЛАДЯТ В БРЕСТСКОМ НТП
17:49 28.08.2023
Производство насосов из композитных материалов наладят в Брестском научно-технологическом парке (НТП). Об этом сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям.
Согласно информации, технопарк участвует в реализации инвестиционного проекта программы "Один регион - один проект", который включает три подпроекта. Два из них уже выполнены: организовано производство насосов из композитных материалов, сложных 3D-литьевых форм для машиностроения, производства робототехнических комплексов.
Третий подпроект находится в стадии реализации и касается создания производства насосов из композитных материалов для агрессивных сред.
"Работаем над конструкторской документацией и над освоением опытного производства элементов для литьевых форм. Планируем, что к 2025 году запустим опытные экземпляры", - сообщил директор технопарка Дмитрий Макарук.
Продукция будет импортозамещающей и предназначена для использования в пищевом производстве, нефтехимии, ЖКХ.
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