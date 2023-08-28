Производство насосов из композитных материалов наладят в Брестском научно-технологическом парке (НТП). Об этом сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям.

Согласно информации, технопарк участвует в реализации инвестиционного проекта программы "Один регион - один проект", который включает три подпроекта. Два из них уже выполнены: организовано производство насосов из композитных материалов, сложных 3D-литьевых форм для машиностроения, производства робототехнических комплексов.

Третий подпроект находится в стадии реализации и касается создания производства насосов из композитных материалов для агрессивных сред.

"Работаем над конструкторской документацией и над освоением опытного производства элементов для литьевых форм. Планируем, что к 2025 году запустим опытные экземпляры", - сообщил директор технопарка Дмитрий Макарук.

Продукция будет импортозамещающей и предназначена для использования в пищевом производстве, нефтехимии, ЖКХ.