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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВОЗРОСЛИ НА 25,4%
17:30 28.08.2023
За январь-июль 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 1 277 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 258,8 млн рублей, или на 25,4% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 492,3 млн рублей, или 38,6%, налога на добавленную стоимость – 268,1 млн, рублей (21%), налога на прибыль – 128,3 млн рублей (10%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 58,5 млн рублей (4,6%), налога на недвижимость – 54,1 млн рублей (4,2%).
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