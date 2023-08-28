За январь-июль 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 1 277 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 258,8 млн рублей, или на 25,4% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 492,3 млн рублей, или 38,6%, налога на добавленную стоимость – 268,1 млн, рублей (21%), налога на прибыль – 128,3 млн рублей (10%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 58,5 млн рублей (4,6%), налога на недвижимость – 54,1 млн рублей (4,2%).