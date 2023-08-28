Работы по перекладке водопроводных сетей в Минске выполнены на 64%, водоотведения — на 79%. Об этом сообщил гендиректор «Минскводоканала» Федор Римашевский.

«Всего в 2023 году необходимо переложить порядка 57 км сетей. Задача будет выполнена», - сказал он.