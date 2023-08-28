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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТЫ ПО ПЕРЕКЛАДКЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МИНСКЕ ВЫПОЛНЕНЫ НА 64%, ВОДООТВЕДЕНИЯ — НА 79%
17:11 28.08.2023
Работы по перекладке водопроводных сетей в Минске выполнены на 64%, водоотведения — на 79%. Об этом сообщил гендиректор «Минскводоканала» Федор Римашевский.
«Всего в 2023 году необходимо переложить порядка 57 км сетей. Задача будет выполнена», - сказал он.
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