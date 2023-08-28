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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:58 28.08.2023
ОАО «Промагролизинг» запускает новое направление — лизинг автомобилей для физических лиц, который предоставляет возможность приобрести автомобиль без необходимости одномоментной полной оплаты его стоимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новая лизинговая программа «Лидер дорог» предусматривает приобретение в лизинг легковых автомобилей любого производителя на срок до 120 месяцев с авансовым платежом от 10%.
«Лизинг авто дает возможность оптимальным способом и на комфортных условиях приобрести автотранспортное средство во владение и пользование на определенный срок с переходом права собственности на автомобиль после полного исполнения условий договора финансовой аренды (лизинга)», - отметили в пресс-службе.
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