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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ ДОЛЖЕН СТАТЬ КЛЮЧЕВЫМ ИНДИКАТОРОМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ - МИНЭКОНОМИКИ
15:52 28.08.2023
Уровень заработной платы должен стать ключевым индикатором при разработке бизнес-планов промышленных предприятий. Об этом заявил 25 августа 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе рабочей поездки в Брестскую область.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Александр Червяков принял участие в заседании Брестского горисполкома, где были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета областного центра за январь-июнь 2023 года.
В продолжении работы Минэкономики по изучению потенциала промышленных предприятий в малых городах, министр посетил ОАО «Пружанский завод радиодеталей».
«Изучение ситуации на местах показывает, что по ряду промышленных предприятий необходим пересмотр бизнес-планов. При планировании, уровень заработной платы должен обеспечивать привлекательность рабочих мест в малых городах. Как минимум, он должен быть не ниже, чем по соответствующему виду экономической деятельности. А исходя из нее, уже выходить на объемы производственной программы, новые продукты и рынки. В этой работе должны принимать участие не только отраслевые регуляторы, но и местные исполкомы. Крайне важно создавать привлекательные условия труда, чтобы в малые города возвращалась молодежь и оставалась там жить и работать», – подчеркнул Александр Червяков.
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